В Сумах произошло ДТП на светофоре: есть пострадавшие Сегодня, 2 октября, около 12.00 на пр. Курский произошла авария.

Предварительно, водитель автомобиля «Деу» допустил наезд на автомобиль ВАЗ, который стоял на светофоре. В результате столкновения двое пассажиров «Деу» пострадали. Сейчас они направлены в больницу. На место происшествия выехали два автомобиля патрульной полиции. Подробности ДТП выясняются, пишет 0542.ua.