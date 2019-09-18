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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29535

В Сумах произошло ДТП на светофоре: есть пострадавшие

Сегодня, 2 октября, около 12.00 на пр. Курский произошла авария.

Предварительно, водитель автомобиля «Деу» допустил наезд на автомобиль ВАЗ, который стоял на светофоре. В результате столкновения двое пассажиров «Деу» пострадали. Сейчас они направлены в больницу.

На место происшествия выехали два автомобиля патрульной полиции. Подробности ДТП выясняются, пишет 0542.ua.

Право Дтп

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«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
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Кино Дружба
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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