В Сумах произошло ДТП на светофоре: есть пострадавшие

Предварительно, водитель автомобиля «Деу» допустил наезд на автомобиль ВАЗ, который стоял на светофоре. В результате столкновения двое пассажиров «Деу» пострадали. Сейчас они направлены в больницу.
На место происшествия выехали два автомобиля патрульной полиции. Подробности ДТП выясняются, пишет 0542.ua.
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