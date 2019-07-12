В Белополье пропала 17-летняя девушка

Девушка имеет рост 160 см, полного телосложения, темно-русые волосы, была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные с белым кроссовки.
Всех кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении девушки, просят позвонить по номеру 0502224844 или 102.
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У суботу, 31 серпня, у Білопіллі відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Вирський град»....
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