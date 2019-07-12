В Белополье пропала 17-летняя девушка Сегодня, 2 октября, около полудня 17-летняя Мария Симакова самовольно покинула помещение Белопольской центральной районной больницы и до настоящего времени не вернулась.

Девушка имеет рост 160 см, полного телосложения, темно-русые волосы, была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные с белым кроссовки. Всех кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении девушки, просят позвонить по номеру 0502224844 или 102.