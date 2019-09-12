В Ромнах пропал 15-летний школьник

Парень имеет рост 168 см, худощавого телосложения, одет в темно-синюю школьную форму.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по номеру 0502224844 или 102.
Сегодня, 2 октября, около полудня 17-летняя Мария Симакова самовольно покинула помещение Белопольской центральной районной больницы и до настоящего времени не...
Во время ликвидации возгорания в квартире пожарные обнаружили тело мужчины....
Судом вынесен обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего, который в течение 2018 года совершил ряд преступлений против собственности в г. Ромны....
Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброску пламени на дачный дом....
В ромнах пожарные ликвидировали возгорание легкового авто....