В Ромнах пропал 15-летний школьник Сегодня, 2 октября, около 8:30 15-летний Владимир Хричов ушел с бульвара Московского в Ромнах неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Парень имеет рост 168 см, худощавого телосложения, одет в темно-синюю школьную форму. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении ребенка, просят позвонить по номеру 0502224844 или 102.