В центре Шостки на переходе сбили пешехода

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, автомобиль ВАЗ 21099, двигавшийся в направлении рынка, на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавший доставлен в больницу. Водитель автомобиля утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора, а когда подъезжал в пешеходному переходу, включился красный и на «зебру» вышел пешеход, пишет Шостка.инфо.
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