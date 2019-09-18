В центре Шостки на переходе сбили пешехода Сегодня, 2 октября, около полудня, на ул. Свободы в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик, автомобиль ВАЗ 21099, двигавшийся в направлении рынка, на пешеходном переходе сбил мужчину. Пострадавший доставлен в больницу. Водитель автомобиля утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора, а когда подъезжал в пешеходному переходу, включился красный и на «зебру» вышел пешеход, пишет Шостка.инфо.