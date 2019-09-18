На Сумщине будут судить водителя, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Роменского района, который совершил смертельное ДТП с тремя погибшими, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Событие произошло 9 августа 2019 года на автодороге «Сумы-Полтава». Обвиняемый двигался на автомобиле «MERCEDES-BENZ VITO» в направлении г. Сумы. В транспортном средстве находился также и пассажир. Около 18.40 недалеко от с. Верхняя Сыроватка Сумского района на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог обвиняемый при выполнении маневра поворота налево на второстепенную дорогу не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «ЗАЗ-DAEWOO Ланос». В результате столкновения двух автомобилей трое пассажиров легковушки, а именно 47-летний водитель и 79-летний мужчина и его 70-летняя жена погибли на месте. Пассажир микроавтобуса получил средней тяжести телесные повреждения.

«Согласно собранным в уголовном производстве доказательствам и заключению судебной автотехнической экспертизы, в данной дорожной ситуации водитель автомобиля «MERCEDES-BENZ VITO» допустил ряд нарушений требований Правил дорожного движения. Поэтому его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Приговор обвиняемый ждет под домашним арестом», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко.