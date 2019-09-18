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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46436

Отопление в школах, детсадах и больницах могут начать включать уже сегодня

Отопление в детсадах, больницах, школах и в родильных домах планируют начать с 2 октября по заявлениям этих организаций.

Так решила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет UA:СУМИ.

Это решение должен утвердить исполнительный комитет.

Относительно того, когда включать отопление в жилых домах - комиссия должна собраться в следующий понедельник в 11:00.

Общество Отопительный сезон

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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