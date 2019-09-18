Отопление в школах, детсадах и больницах могут начать включать уже сегодня

Так решила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет UA:СУМИ.
Это решение должен утвердить исполнительный комитет.
Относительно того, когда включать отопление в жилых домах - комиссия должна собраться в следующий понедельник в 11:00.
Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик приняла участие в селекторном совещании по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства,...
Сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос подготовки к отопительному сезону сумских ЖЭКов....
Со следующей недели могут подключить отопление в больницах, роддоме, школах и детсадах....
Вопрос обсуждался сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в Сумской мэрии....
Готовность жилищного хозяйства области составляет 87,5%, теплового хозяйства - 88,9%, водопроводно-канализационного хозяйства - 89,8%, учреждений образования - 100%, учреждений здравоохранения...