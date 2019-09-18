Отопление в школах, детсадах и больницах могут начать включать уже сегодня Отопление в детсадах, больницах, школах и в родильных домах планируют начать с 2 октября по заявлениям этих организаций.

Так решила городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет UA:СУМИ. Это решение должен утвердить исполнительный комитет. Относительно того, когда включать отопление в жилых домах - комиссия должна собраться в следующий понедельник в 11:00.