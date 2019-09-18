В Конотопе пьяного водителя, сбившего двух пешеходов «остановила» труба газопровода Будучи нетрезвым, 40-летний водитель ВАЗ-21099 сбил на пешеходном переходе двух человек. Неизвестно, сколько бы еще граждан пострадавших от его действий, если бы автомобиль не «остановила» труба газопровода.

Сообщение о ДТП с двумя пострадавшими в конотопскую полицию поступило около десяти утра 1 октября. Водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе двух братьев в возрасте 32-х и 28-ми лет. В результате старшего доставили в местную больницу, младшему врачи «скорой» оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

Что касается водителя, то недалеко от места ДТП он выехал на обочину дороги, и его легковой автомобиль «встретился» с трубой распределительного газопровода. Утечка газа произошла в результате столкновения, ее ликвидировали срочно вызванные специалисты газовой службы.

Работники полиции, прибывшие на место происшествия, предложили мужчине пройти соответствующее обследование на содержание алкоголя в крови, и в результате прибор показал более 4-х промилле.

Следовательно, на месте происшествия сотрудники полиции составили на него сразу два административных протокола - по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения) и статьей 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения). Автомобиль изъят и помещен на спецплощадку, проверки по факту ДТП продолжаются.

К слову: сейчас на территории области полиция проводит профилактические мероприятия «Безопасности дорожного движения - это жизнь». Правоохранители напоминают пешеходам и водителям всех без исключения транспортных средств о жизненно важной необходимости беспрекословно соблюдать правила дорожного движения. Ведь ценой легкомыслия или невнимательности могут быть искалеченное здоровье или преждевременно оборванная жизнь. Согласно полицейской статистике, на дорогах области с начала нынешнего года в ДТП пострадали 200 граждан, еще 41 человек погиб.

Будьте сознательными последствий своего поведения на дороге, не провоцируйте возникновения рискованных ситуаций, и тем более не отправляйтесь в путь в нетрезвом состоянии. Будьте осторожны и ответственны, и счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.