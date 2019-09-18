В Конотопе пьяного водителя, сбившего двух пешеходов «остановила» труба газопровода

Сообщение о ДТП с двумя пострадавшими в конотопскую полицию поступило около десяти утра 1 октября. Водитель ВАЗа сбил на пешеходном переходе двух братьев в возрасте 32-х и 28-ми лет. В результате старшего доставили в местную больницу, младшему врачи «скорой» оказали помощь без дальнейшей госпитализации.
Что касается водителя, то недалеко от места ДТП он выехал на обочину дороги, и его легковой автомобиль «встретился» с трубой распределительного газопровода. Утечка газа произошла в результате столкновения, ее ликвидировали срочно вызванные специалисты газовой службы.
Работники полиции, прибывшие на место происшествия, предложили мужчине пройти соответствующее обследование на содержание алкоголя в крови, и в результате прибор показал более 4-х промилле.
Следовательно, на месте происшествия сотрудники полиции составили на него сразу два административных протокола - по статье 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения) и статьей 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения). Автомобиль изъят и помещен на спецплощадку, проверки по факту ДТП продолжаются.
К слову: сейчас на территории области полиция проводит профилактические мероприятия «Безопасности дорожного движения - это жизнь». Правоохранители напоминают пешеходам и водителям всех без исключения транспортных средств о жизненно важной необходимости беспрекословно соблюдать правила дорожного движения. Ведь ценой легкомыслия или невнимательности могут быть искалеченное здоровье или преждевременно оборванная жизнь. Согласно полицейской статистике, на дорогах области с начала нынешнего года в ДТП пострадали 200 граждан, еще 41 человек погиб.
Будьте сознательными последствий своего поведения на дороге, не провоцируйте возникновения рискованных ситуаций, и тем более не отправляйтесь в путь в нетрезвом состоянии. Будьте осторожны и ответственны, и счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Роменского района, который совершил смертельное ДТП...
Сегодня, 2 октября, около полудня, на ул. Свободы в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие....
Сегодня, 2 октября, около 12.00 на пр. Курский произошла авария....
Сегодня, 1 октября, в Сумах произошло ДТП....
Состоялся открытый Кубок города Конотоп, Кубок Олега Демидко по гандболу среди мужских команд....