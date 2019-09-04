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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19246

Мэрия Сум задолжала «Укрзалізниці» за льготников 5 миллионов

Сумской горсовет задолжал «Укрзалізниці» за перевозку льготников в пригородных поездах 4,9 млн грн.

Об этом сообщила начальник отдела пресс-службы Сумского горсовета Ольга Семенистая, пишет Sumy.Today. По ее словам, «Укрзалізниця» выставила Сумскому городскому совету долг в сумме 4,9 млн грн. В бюджете же на этот год заложено всего 1 млн грн, яз которых 660 тыс. грн уже оплачено.

Напомним: из-за долга Сумского городского совета за перевозку льготников пригородные поезда перестали останавливаться на городских остановках, откуда пенсионеры привыкли ездить на дачи.

В связи с этим сегодня около десятка сумчан вышли на железнодорожные пути и остановили поезд пригородного сообщения «Сумы-Смородино». На место происшествия немедленно выехали полицейские. Пообщавшись с гражданами и машинистом, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию. Машинист открыл двери вагонов, граждане зашли внутрь, освободив путь, после чего поезд смог продолжить свое движение дальше.

Как сообщила Ольга Семенистая, мэр Сум Александр Лысенко сегодня разговаривал с руководством Сумской дирекции «Укрзалізниці», результатом чего стала договоренность о подписании дополнительного соглашения относительно задолженности. Кроме того, этот вопрос выносится на внеочередную сессию Сумского горсовета, которая назначена на 16 октября. О причинах задолженности перед «Укрзалізницею» г-жа Семенистая сообщила, что она связана с недонаполнением городского бюджета.

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