Сумчан просят оценить работу руководителей теротделений центральных органов исполнительной власти

Кабмин намерен упорядочить работу территориальных органов и усилить контроль за их деятельностью.
Облгосадминистрация приглашает общественность Сумщины приобщиться к анализу работы территориальных органов ЦОИВ по ключевым показателям - соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны общественности, профессионализм и добропорядочность, общая ситуация в области в сфере деятельности того или иного территориального подразделения ЦОИВ - и проставить оценки в форме по ссылке.
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По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой...
По результатам Всеукраинского муниципального опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» совместно с Центром анализа и социологических исследований МРИ и при финансовой...