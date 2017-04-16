Сумчан просят оценить работу руководителей теротделений центральных органов исполнительной власти Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций дать оценку работы в регионах руководителей территориальных отделений центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ).

Кабмин намерен упорядочить работу территориальных органов и усилить контроль за их деятельностью.

Облгосадминистрация приглашает общественность Сумщины приобщиться к анализу работы территориальных органов ЦОИВ по ключевым показателям - соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны общественности, профессионализм и добропорядочность, общая ситуация в области в сфере деятельности того или иного территориального подразделения ЦОИВ - и проставить оценки в форме по ссылке.