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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57178

Сумчан просят оценить работу руководителей теротделений центральных органов исполнительной власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций дать оценку работы в регионах руководителей территориальных отделений центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ).

Кабмин намерен упорядочить работу территориальных органов и усилить контроль за их деятельностью.

Облгосадминистрация приглашает общественность Сумщины приобщиться к анализу работы территориальных органов ЦОИВ по ключевым показателям - соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны общественности, профессионализм и добропорядочность, общая ситуация в области в сфере деятельности того или иного территориального подразделения ЦОИВ - и проставить оценки в форме по ссылке.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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