Шосткинец принес в полицию дедовское «наследство» В Шостке 31-летний местный житель воспользовался действием месячника добровольной сдачи оружия и сдал в полицию найденное на чердаке дома родственника охотничье ружье.

В Шосткинский отдел полиции обратился 28-летний житель райцентра. Молодой человек рассказал полицейским, что, перебирая вещи на чердаке дачного дома в селе Шосткинского района, нашел охотничье ружье ТОЗ-63, 16 калибра. По его словам, оружие могло принадлежать его давно умершему деду. Имея желание оставить найденное «наследство» себе и пользоваться им на законных основаниях, мужчина решил воспользоваться месячником добровольной сдачи оружия, чтобы в дальнейшем оформить ружье в предусмотренном законом порядке.

«Очень хорошо, когда граждане понимают, какие последствия может иметь незаконное или безответственное хранение оружия. И хорошо, что пользуются всеми возможностями, предоставляемыми государством, чтобы законно от него избавиться, - говорит Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Напомню, что месячник добровольной сдачи оружия продолжается с 1 по 31 октября. В этот период граждане, добровольно сдавшие в органы Национальной полиции Украины незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и вещества - освобождаются от уголовной ответственности предусмотренной частью первой и второй ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)».

Сейчас изъятое ружье находится в Шосткинском отделе полиции. Правоохранители готовят соответствующие документы на его регистрацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.