Под Сумами пройдет фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019»

В музыкальной программе фестиваля - концерт в исполнении группы «DANCE BAND» и легендарного дуэта «МАРАФОН». Профессиональный ведущий, звук, сцена и освещение от TFT Company.
Место встречи - площадь Казацкой славы, 5.
Приходите с друзьями и семьей! Перед концертом:
- футбол;
- развлекательная программа для детей;
- выставка автомобилей;
- угощение пивом и кашей;
- профессиональный кейтеринг и дискотека.
Зажжем игру вместе!
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