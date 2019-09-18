Под Сумами пройдет фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019» 26 октября в Верхней Сыроватке состоится Сумской областной фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019».

В музыкальной программе фестиваля - концерт в исполнении группы «DANCE BAND» и легендарного дуэта «МАРАФОН». Профессиональный ведущий, звук, сцена и освещение от TFT Company. Место встречи - площадь Казацкой славы, 5. Приходите с друзьями и семьей! Перед концертом: - футбол; - развлекательная программа для детей; - выставка автомобилей; - угощение пивом и кашей; - профессиональный кейтеринг и дискотека. Зажжем игру вместе!