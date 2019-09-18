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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах за убийство дали 7 лет

К 7 годам лишения свободы осужден сумчанин, который нанес товарищу тяжкие телесные повреждения, а затем вытолкал его на улицу.

Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего сумчанина, который лишил жизни своего товарища.

Событие произошло 19 декабря 2016 года. Утром недалеко от дома № 26 по улице Романа Атаманюка прохожие заметили на снегу мужчину, который находился в крайне тяжелом состоянии. Рядом с ним лежала и его верхняя одежда и обувь. Прохожие вызвали полицию и медиков. Спасти 55-летнего жителя областного центра не удалось, - через два дня он умер в реанимации.

Как выяснили сотрудники полиции, накануне вечером потерпевшего, который был изрядно навеселе, привел к себе домой его товарищ, проживающий в этом доме. После чего сам отлучился из квартиры. А когда вернулся, увидел, что его товарищ спит, при этом из квартиры исчез компьютерный монитор. Это изрядно возмутило владельца квартиры, и он начал «будить» гостя, нанося ему удары табуреткой и требуя покинуть квартиру. Пострадавший отказывался идти. Уже утром хозяин квартиры взял своего гостя под руки, вытащил его на улицу, и бросил в снег под домом. Вслед выбросил из квартиры одежду и обувь приятеля.

Как рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Алексей Моисеенко, обвиняемый по решению суда признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Тяжкие телесные повреждения Убийство

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