Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39187

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту.

Соревнования пройдут на базе Сумской конной детско-юношеской спортивной школы (ул. Веретеновская, 27).

Начало в 10.00.

Спорт Анонс Конный спорт

По тематике

В Сумах пройдет кубок области по конному спорту
27.09.2019 08:29

В Сумах пройдет кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку
24.09.2019 08:33

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....

У Сумах презентують «Справу Василя Стуса», проти якої судиться Медведчук
23.09.2019 11:17

У Сумах презентують «Справу Василя Стуса», проти якої судиться Медведчук

Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня....

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 14-го тура
20.09.2019 17:49

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 14-го тура

В субботу, 21 сентября, будут сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу....

У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»
20.09.2019 12:26

У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»

Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня....

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В Сумах произошел взрыв на заводе: 8 пострадавших (обновляется, + видео)
28.09.2019 13:13
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Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
Кино Дружба
12-20 - 65 грн. 20-20 - 70 грн.
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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