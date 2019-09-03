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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на презентацію роману-горору

Презентація роману-горору Ксенії Циганчук «По той бік пам’яті» пройде у книгарні «Є».

Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують на презентацію нової книжки Ксенії Циганчук «По той бік пам’яті», що відбудеться 7 жовтня. Початок — о 18:30. Модератор — Владислав Івченко.

Кажуть, чарівні казки — то не просто вигадки народів світу, а відгомін реальних подій, які відбувалися у дохристиянські часи. Зокрема й моторошних обрядів ініціації, що їх проходила тодішня молодь у хатинах-домовинах посеред дрімучого лісу… Саме на цій концепції побудований роман-горор «По той бік пам’яті» Ксенії Циганчук.

На презентації письменниця розкриє світ роману, розкаже про взаємозв’язок поколінь й теорію генетичної пам’яті, за допомогою якої ми отримуємо інформацію про себе від наших предків. Під час заходу планується показ відеоматеріалів, інтерактивне спілкування та підписування книжок.

Ксенія Циганчук — українська письменниця, авторка книжок «По той бік пам’яті», «Коли приходить темрява» та «Кривавими слідами».

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04.

Вхід вільний.

Досуг Книгарня Є Презентация книги

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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