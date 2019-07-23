Дело лифта-убийцы в Сумах: состоялось первое заседание по существу 2 октября в Ковпаковском райсуде г. Сумы начали рассмотрение по существу дела о гибели младенца 2 января этого года в лифте по улице Супруна, 32/1.

Речь идет об обвинении пяти человек. Судят заместителя Сумского городского головы Александра Журбу и тогдашнего директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного Кодекса Украины). Директору ООО «Горсумылифт» инкриминируют нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 272) и служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч.2 ст.367 УК), прорабу и электромеханику «Горсумылифта» - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст.272 УК), пишет sumy.today.

В суд явились все пятеро обвиняемых. Во время заседания прокурор объявил обвинительный акт. Также объявили и гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба, причиненного затратами в связи со смертью младенца. В качестве морального вреда родные погибшего ребенка просят взыскать 7 млн гривен. Материальный ущерб они оценили в 54 тыс. гривен. Кроме этого, установили порядок исследования доказательств. Следующее заседание назначили на 23 октября на 10:00. На нем должны допросить обвиняемых.

Напомним: трагедия произошла, когда женщина вместе со свекром и малышом в коляске поднялись на якобы капитально отремонтированном лифте на 9-й этаж. Когда взрослые вышли из лифта, коляску с малышом зажало дверью, и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм ребенок умер.