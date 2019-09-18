На Сумщине на пожаре пострадал 80-летний хозяин

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Покровка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены хозяйственной постройки на площади до 6 кв. м и кровля по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенные жилой дом и гараж.
В 13:25 возгорание локализовали, а в 14:05 - потратив на тушение около 5 тонн воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Покровка.
В результате пожара травмировался хозяин дома 1939 года рождения, которого с ожогами доставили в хирургическое отделение Краснопольской ЦРБ.
Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем хозяина здания, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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