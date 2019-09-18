В Шостке спасатели оказали помощь пожилым супругам

Сообщение поступило от социального работника, который не смог попасть в помещение.
По прибытию было установлено, что в квартире на 2-м этаже находится пожилая пара, которая нуждается в помощи. С помощью немеханизированного инструмента дверь в помещение была открыта, а женщину и мужчину передано медикам и работникам соцзащиты.
Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
2 жовтня співробітники ДСНС провели профілактичний рейд по житловому сектору в обласному центрі....
В Шостке злоумышленник избил на улице 62-летнего мужчину и отобрал у него мобильный телефон, портмоне с деньгами и банковскими карточками....
З настанням опалювального сезону значно погіршується статистика щодо кількості займань у помешканнях громадян. В першу чергу завдяки тому, що самі...
Сегодня, 2 октября, около полудня, на ул. Свободы в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие....
1 октября в 21:24 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по переулку Озерный в г....