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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:28199

В Шостке спасатели оказали помощь пожилым супругам

2 октября в 9:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Свемовская в г. Шостка.

Сообщение поступило от социального работника, который не смог попасть в помещение.

По прибытию было установлено, что в квартире на 2-м этаже находится пожилая пара, которая нуждается в помощи. С помощью немеханизированного инструмента дверь в помещение была открыта, а женщину и мужчину передано медикам и работникам соцзащиты.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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