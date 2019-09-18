В Шостке спасатели оказали помощь пожилым супругам 2 октября в 9:49 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Свемовская в г. Шостка.

Сообщение поступило от социального работника, который не смог попасть в помещение.

По прибытию было установлено, что в квартире на 2-м этаже находится пожилая пара, которая нуждается в помощи. С помощью немеханизированного инструмента дверь в помещение была открыта, а женщину и мужчину передано медикам и работникам соцзащиты.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.