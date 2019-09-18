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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47328

Сумські рятувальники провели рейд по приватному сектору

2 жовтня співробітники ДСНС провели профілактичний рейд по житловому сектору в обласному центрі.

Під час профілактичних бесід рятувальники розповідали людям про правила пожежної безпеки, наголошували, що необхідно уважно слідкувати за станом електромереж та справністю пічного опалення, а також нагадали алгоритм дій при виявлені вибухонебезпечних предметів та правила безпечної поведінки під час пожежі.

Під час рейду рятувальники наголосили дорослим про те, що небезпечно залишати маленьких дітей вдома без нагляду, адже залишившись на самоті малеча може не усвідомлювати небезпеку від забав із сірниками або запальничками. Для кращого засвоєння інформації, громадянам вручали тематичні пам’ятки.

Общество Спасатели

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«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
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10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
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12-20 - 65 грн. 20-20 - 70 грн.
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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