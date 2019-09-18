Сумські рятувальники провели рейд по приватному сектору

Під час профілактичних бесід рятувальники розповідали людям про правила пожежної безпеки, наголошували, що необхідно уважно слідкувати за станом електромереж та справністю пічного опалення, а також нагадали алгоритм дій при виявлені вибухонебезпечних предметів та правила безпечної поведінки під час пожежі.
Під час рейду рятувальники наголосили дорослим про те, що небезпечно залишати маленьких дітей вдома без нагляду, адже залишившись на самоті малеча може не усвідомлювати небезпеку від забав із сірниками або запальничками. Для кращого засвоєння інформації, громадянам вручали тематичні пам’ятки.
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