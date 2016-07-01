Жительница Шостки выпала из окна 4-го этажа

Как стало известно Шостка.INFO, 51-летняя местная жительница, находившаяся подшофе, выпала из окна 4 этажа. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в ЦРБ. У женщины диагностированы политравма, открытый перелом левого предплечья и закрытый перелом правого предплечья, ушиб спины. Полиция проводит проверку.
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