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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Жительница Шостки выпала из окна 4-го этажа

Происшествие произошло 1 октября, около 20.00, на ул. Бульварной.

Как стало известно Шостка.INFO, 51-летняя местная жительница, находившаяся подшофе, выпала из окна 4 этажа. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в ЦРБ. У женщины диагностированы политравма, открытый перелом левого предплечья и закрытый перелом правого предплечья, ушиб спины. Полиция проводит проверку. 

Право Выпал из окна

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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