На Сумщине снова прогремел взрыв

На тушение направили дежурный караул 31-го государственного пожарно-спасательного поста.
Как было установлено позже, в деревянном гараже, где горела машина, находился кислородный баллон, из-за чего произошел взрыв. На момент прибытия спасателей здание уже полностью охватил огонь, и существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную летнюю кухню. Для бесперебойной подачи воды, пожарной автоцистерне пришлось дозаправляться от подвоза воды вспомогательной техникой.
В 9:15 силами двух отделений спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность от дома, а в 9:24 - полностью укротить пожар.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.
Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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