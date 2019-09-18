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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:01321

На Сумщине снова прогремел взрыв

2 октября в 8:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в с. Гринченково Ахтырского района.

На тушение направили дежурный караул 31-го государственного пожарно-спасательного поста.

Как было установлено позже, в деревянном гараже, где горела машина, находился кислородный баллон, из-за чего произошел взрыв. На момент прибытия спасателей здание уже полностью охватил огонь, и существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную летнюю кухню. Для бесперебойной подачи воды, пожарной автоцистерне пришлось дозаправляться от подвоза воды вспомогательной техникой.

В 9:15 силами двух отделений спасателям удалось остановить дальнейшее распространение огня и предотвратить опасность от дома, а в 9:24 - полностью укротить пожар.

Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля.

Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Взрыв Пожар Пожар авто

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