На Сумщине в ДТП попала маршрутка: трое пострадавших

О ДТП с пострадавшими, что произошло на 50-м километре автодороги Сумы-Тростянец, по спецлинии «102» сообщили врачи бригады «скорой помощи».
На вызов немедленно выехали руководители местного отделения полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.
«На месте происшествия выяснилось, 38-летний водитель автобуса «Мерседес-Спринтер», пытаясь избежать столкновения с диким животным, которое внезапно выскочило на проезжую часть, резко затормозил, и авто вылетело на обочину дороги, где и перевернулось, - комментирует событие Дмитрий Станишевский, вр.и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Транспортное средство имеет механические повреждения, в результате аварии пострадали несколько пассажиров. Двое из них сейчас находятся в Тростянецкой больнице, еще один обратился за помощью к специалистам медицинских учреждений областного центра».
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, выясняя причины и обстоятельства случившегося. По результатам предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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