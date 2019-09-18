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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13162

На Сумщине в ДТП попала маршрутка: трое пострадавших

Происшествие произошло сегодня, 3 октября, около 5.30, на автодороге между Боромлей и Тростянцом.

О ДТП с пострадавшими, что произошло на 50-м километре автодороги Сумы-Тростянец, по спецлинии «102» сообщили врачи бригады «скорой помощи».

На вызов немедленно выехали руководители местного отделения полиции, следственно-оперативная группа и эксперты.

«На месте происшествия выяснилось, 38-летний водитель автобуса «Мерседес-Спринтер», пытаясь избежать столкновения с диким животным, которое внезапно выскочило на проезжую часть, резко затормозил, и авто вылетело на обочину дороги, где и перевернулось, - комментирует событие Дмитрий Станишевский, вр.и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Транспортное средство имеет механические повреждения, в результате аварии пострадали несколько пассажиров. Двое из них сейчас находятся в Тростянецкой больнице, еще один обратился за помощью к специалистам медицинских учреждений областного центра».

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, выясняя причины и обстоятельства случившегося. По результатам предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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