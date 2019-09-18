В Шостке жертвой уличного грабителя стал пенсионер В Шостке злоумышленник избил на улице 62-летнего мужчину и отобрал у него мобильный телефон, портмоне с деньгами и банковскими карточками.

Об ограблении в полицию сообщил 62-летний потерпевший, житель Шостки. Он рассказал, что на улице неизвестный пытался отобрать у него сумку. Когда он оказал сопротивление - злоумышленник избил его и отобрал мобильный телефон и портмоне с 500 гривнами, банковскими карточками. Карточки он свои не заблокировал, и в результате с них были сняты почти 47 000 кредитных гривен.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили причастность к ограблению неоднократно судимого 28-летнего жителя Шостки. Его разыскали и допросили.

Как установили правоохранители, злоумышленник с помощью мобильного телефона потерпевшего изменил пин-коды к его банковским карточкам и несколькими операциями снял со счета немалую сумму средств, которые потратил на собственные нужды.

Сейчас подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 186 «Грабеж». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению других, подобных преступлений.