На Сумщине муж сломал ребра жене Работники полиции выясняют причины и обстоятельства конфликта между мужем и женой, в результате которого последняя попала в больницу с серьезными травмами.

В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение от медицинских работников о том, что в хирургическое отделение доставлена 26-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее перелом двух ребер и травматический пневмоторакс. Для выяснения всех обстоятельств, в больницу немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, причиной, по которой женщина пострадала, стала семейная ссора. Супруги время от времени ссорились, а последний случай выяснения отношений и вообще закончился рукоприкладством. Исчерпав все устные аргументы, мужчина обратился к физической силы и ударил жену... стулом.

В больницу она сразу не обратилось, поскольку чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы заниматься своими делами. Но когда на третий день самочувствие ухудшилось, вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

В полиции действия мужчины квалифицировали как причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, и открыли уголовное производство. Следовательно, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.