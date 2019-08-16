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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10223

Агролесхоз на Сумщине не допустил экоинспекцию к проверке

Глуховское дочернее агролесохозяйственное предприятие «Глуховский агролесхоз» не допустило Государственную экологическую инспекцию в Сумской области к проверке, предусмотренной годовым планом, которая должна была состояться в период с 1 по 15 октября 2019 года.

Представители предприятия мотивировали недопуск тем, что, якобы, не получили сообщение о запланированном мероприятии контроля, хотя в инспекции есть подтверждающий документ о почтовом отправлении заказного письма в адрес предприятия от 10.09.2019.

Совершение препятствия для выполнения обязанностей возложенных на должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей природной среды является нарушением требований ст. 202 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ст. 8, 11 Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Следовательно, за невыполнение законного распоряжения, Инспекция привлекла директора ГП «Глуховский агролесхоз» Руслана Клейншмидта к административной ответственности, предусмотренной ст. 188-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальная санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 765 грн.

Примечательно, что, учитывая мизерный размер штрафных санкций, безответственные руководители субъектов хозяйствования иногда придумывают разные поводы для недопущения инспекторов к проверке, чтобы избежать более серьезной ответственности и возмещения значительного ущерба, или же для того, чтобы успеть скрыть следы преступлений.

Следует отметить, что в сентябре 2017 года, по результатам последней плановой проверки «Глуховского агролесхоза», к административной ответственности были привлечены 10 человек за ряд нарушений, среди которых: несоблюдение противопожарной безопасности в лесах (порубочные остатки сжигались в непосредственной близости от леса), повреждение деревьев до камбия, отсутствие вынесения границ заповедных объектов в натуру и т.п.

Более того, в конце августа 2019 года в Инспекцию поступила жалоба на действия сотрудников ГП «Глуховский агролесхоз», которые, по мнению заявителя, осуществляюь сверхурочные и незаконные порубы лесных насаждений.

Однако, поскольку это обращение не соответствовало требованиям ст 5, 8 Закона Украины «Об обращениях граждан», Инспекция не смогла получить согласие на проведение внеплановой проверки субъекта хозяйствования.

Пытается ли «Глуховский агролесхоз» что-то скрыть от Инспекции, пока неизвестно. На сегодня невозможно проверить в полной мере воспроизводятся и рационально используются лесные ресурсы, которые растут на территории более 11 тыс. га, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Глуховский агролесхоз Госэкоинспекция

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