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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщині з ініціативи служби зайнятості за парти сядуть ще й депутати місцевих рад

Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості - єдиний в Україні навчальний заклад, на базі якого торік створений Центр сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад державної служби зайнятості.

Потім вже рішенням травневої сесії облради цього року виділені кошти на навчання фахівців об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад з питань розвитку сільських територій та навчання працездатного населення сільської місцевості. Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.08.2019 року № 447-ОД затверджено Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва під час реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року за напрямом «Навчання працездатного населення сільської місцевості».

Державний навчальний заклад Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості пропонує об’єднаним територіальним громадам, сільським та селищним радам Сумщини, пройти професійне навчання та підвищити кваліфікацію на курсах за напрямами забезпечення життєдіяльності об’єднаних територіальних громад, сільських та селищних рад.

У вересні цього року вперше в Україні в с.Боромля Тростянецького району на базі місцевої об’єднаної територіальної громади стартувало навчання групи працівників, які опікуються напрямом «Соціальна робота та супровід в об’єднаних територіальних громадах» за кошти, передбачені в обласному бюджеті на навчання працездатного населення сільської місцевості.

На переконання директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, співпраця служби зайнятості з ОТГ повинна бути направлена, перш за все, на соціальну підтримку громадян - супровід учасників АТО, осіб з інвалідністю, людей літнього віку, надання населенню профорієнтаційних послуг та можливості підвищувати рівень професійної компетенції, як у навчальних установах, так і у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Днями депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради Микола Березін та директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний відвідали Степанівську об’єднану територіальну громаду Сумського району, яку очолює Володимир Лукаш.

Слід зауважити, що співпраця Степанівської ОТГ з обласною службою зайнятості триває давно і має свою історію.

Ось і цього разу досягнута домовленість про те, що депутати місцевої ради та люди, які займаються соціальною роботою на території ОТГ, невдовзі сядуть за умовні парти, аби вчитися з однією умовою – бути успішними, ефективно працювати на результат.  

Найближчим часом подібним навчанням, крім Боромлянської Тростянецького та Степанівської ОТГ Сумського районів, будуть охоплені територіальні громади інших районів.

За словами керівника служби зайнятості області, Сумщина – єдиний в Україні регіон, де з обласного бюджету виділені кошти в сумі 1 млн. грн. для навчання працездатного населення сільської місцевості з питань розвитку сільських територій та агропромислового виробництва під час реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області на період до 2020 року за напрямом «Навчання працездатного населення сільської місцевості».

Общество Служба занятости

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