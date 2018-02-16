В Сумах прошел учительский бал 2 октября в Сумском театре им. Щепкина прошел бал работников образования Сумщины.

Директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова отметила, что хорошее образование - это лучшая инвестиция в молодежь, процветания и утверждения Украины. «Вы делаете наш мир лучше, ведь именно учитель направляет нас к дальнейшему развитию. И я благодарна всем вам за упорный труд и высокие результаты».

Бал стал неординарным событием для образовательного сообщества Сумщины и создал непревзойденный настроение. Важным атрибутом этого действа стала живая музыка, участие в танцевальной феерии нынешнего образовательного бала приняли почти 500 педагогов со всей Сумщины.

Участниками учительского бала ко Дню работников образования стали учителя, подготовившие победителей IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад в 2018/2019 учебном году; педагогические работники учреждений дошкольного образования, которые являются победителями областных конкурсов в 2019 году; победители финального этапа второго тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019», а также педагоги пилотных школ Сумской области.

Учительский бал на Сумщине прошел во второй раз.