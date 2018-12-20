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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:52202

Делегация Сумщины принимает участие во II Форуме регионов Украины и Беларуси

Представители власти и бизнеса Сумщины в течение 3-4 октября представят в рамках форума, который проходит в Житомире, экономическое и культурный потенциал нашей области.

Кролевецкие рушники и сельскохозяйственная техника с Сумщины будут продемонстрированы участникам форума во время ярмарки продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Украины и Беларуси и выставки крупногабаритной техники.

Кроме того, гостей форума ожидают заседания совета делового сотрудничества и переговоры между представителями украинских и белорусских компаний.

Ирина Купрейчик также примет участие в официальной встрече глав регионов Украины и Республики Беларусь с главой Житомирской облгосадминистрации Виталием Бунечко.

А еще сегодня состоятся экофорум, выставка высоких технологий, робототехники, мехатроники и стартапов, а также круглый стол по развитию культуры трансграничных территорий.

На пленарное заседание форума в пятницу, 4 октября, ожидают президентов Украины Владимира Зеленского и Беларуси Александра Лукашенко.

Более 200 представителей бизнеса с обеих стран намерены подписать соглашения о сотрудничестве.

Напомним, I форум регионов Беларуси и Украины состоялся 25 октября прошлого года в Гомеле (Беларусь). Руководство Сумщины и представители местного бизнеса также участвовали в I форуме.

Справка

Внешнеторговый оборот Сумской области с Республикой Беларусь за январь-июль 2019 год вырос на 39,9% против показателя соответствующего периода 2018 года и составил 45,9 млн долларов США, в том числе экспорт составил 28,4 млн долларов США и вырос на 32,9%, импорт увеличился на 52,3% и составил 17,6 млн долларов США. Сальдо внешней торговли товарами положительное и составляет 10,8 млн долларов США.

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