«Альянс» получил соперника в кубке Украины

Сегодня, 3 октября, в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка 1/8 кубка Украины по футболу.
Липоводолинский «Альянс» сыграет на этой стадии с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.
Что интересно, на этом этапе сойдутся «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев, которые так хотел получить главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко.
Игры пройдут 30 октября (базовый день).
«Горняк-Спорт» из Горишних Плавней (бывший Комсомольск) на Полтавщине сейчас играет в первой лиге. После 11 туров с 11 очками (в 10 играх) находится на 13-ом (из 16-ти) месте. «Альянс» с 23очками после 10 матчей на 3-ем месте в группе Б второй лиги. Последние 10 матчей липоводолинцы выиграли (в том числе 3 в кубке).
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