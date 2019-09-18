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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12232

«Альянс» получил соперника в кубке Украины

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу сыграет с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Сегодня, 3 октября, в Доме футбола в Киеве прошла жеребьевка 1/8 кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» сыграет на этой стадии с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Что интересно, на этом этапе сойдутся «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев, которые так хотел получить главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко.

Игры пройдут 30 октября (базовый день).

«Горняк-Спорт» из Горишних Плавней (бывший Комсомольск) на Полтавщине сейчас играет в первой лиге. После 11 туров с 11 очками (в 10 играх) находится на 13-ом (из 16-ти) месте. «Альянс» с 23очками после 10 матчей на 3-ем месте в группе Б второй лиги. Последние 10 матчей липоводолинцы выиграли (в том числе 3 в кубке).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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