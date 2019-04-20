Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы

В составе сборной Украины шесть медалей завоевали сумчане.
Воспитанники сумского клуба «Чемпион» Николай Солодовников (весовая категория до 80 кг) и Кирилл Крупский (60 кг) стали чемпионами. На пути к финалу Николай победил представителей Эстонии, Венгрии, Польши и в решающем поединке не оставил шансов россиянину. Кирилл получил звание лучшего борца-сумотори Европы в поединках с представителями Польши, России и Азербайджана. Кроме юниорского золота, в его активе еще и бронза юношеского первенства. Подготовил спортсменов тренер Сергей Хекало.
Также с медалями воспитанник городской ДЮСШ «Колос» Дмитрий Котов, который стал первым в команде (до 16 лет) и 3-им в весе до 85 кг, а также Вадим Пономаренко (70 кг) – 2-е место до 18 лет, представляющий ФСО «Динамо». Тренеры спортсменов - Александр и Сергей Скварчи.
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