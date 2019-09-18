На Сумщине массово отравились дети

Происшествие произошло в Конотопе 2 октября. В больницу с диагнозом «пищевое отравление» попали 11 учеников одного из местных профессионально-учебных заведений.
Вчера днем в Конотопский отдел полиции поступило сообщение от дежурного врача местной районной больницы о том, что к ним были доставлены одиннадцать учеников одного из высших профессиональных училищ райцентра, которые жаловались тошноту и повышение температуры.
Все, кто обратился в больницу за помощью - юноши в возрасте от 15 до 18 лет. Они говорят: в течение дня употребляли пищу как в столовой учебном заведении, так и в городских заведениях общественного питания. К тому же, некоторые из них пили водопроводную воду, а некоторые - употребляли слабоалкогольные напитки.
Сейчас больные ученики находятся в инфекционном отделении больницы с диагнозом «пищевое отравление». Состояние их здоровья удовлетворительное.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 137 УК Украины «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей», в рамках которого выясняет причины, которые привели к госпитализации учеников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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