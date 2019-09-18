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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине разоблачили банду мошенников-разбойников

На Сумщине разоблачили группу лиц, которые мошенническим путем выманивали у пенсионеров деньги, а также совершили разбойное нападение.

Прокуратурой Сумской области совместно со следователями Следственного управления ГУ НП в Сумской области разоблачена группа лиц, которые мошенническим путем выманивали у пенсионеров деньги, а также совершили разбойное нападение.

Установлено, что злоумышленники действовали по одной схеме, в частности приезжали к лицам пожилого возраста, проживающих в сельской местности, представлялись работниками Пенсионного фонда Украины, после чего рассказывали о несуществующей государственной программе обмена старых денежных купюр на новые. Мошенники уверяли пенсионеров, если они сейчас не обменяют старые купюры, то потеряют все сбережения.

Для убедительности злоумышленники демонстрировали стареньким новые денежные купюры номиналом 500 украинских гривен, которые на самом деле были сувенирными открытками. Мошенникам удавалось войти в доверие к пенсионерам и те обменивали все свои сбережения на подделки. Таким образом злоумышленники обманули 7 человек в разных районах Сумской области. Пенсионеры отдавали злоумышленникам от 2 тыс. грн до 140 тыс. грн. Всего общем мошенники почти за год обогатились на 243 тыс грн.

Кроме мошенничества, злоумышленники совершили разбойное нападение. Событие произошло в июле 2019 года на территории Великописаревского района. Злоумышленники, как обычно, пришли в дом одинокого 77-летнего пенсионера. Рассказали ему о несуществующей денежной реформе, продемонстрировали сувенирные открытки. Пенсионер поверил, достал из тайника 38 тыс. грн, а когда получил купюры нового образца, то понял, что они не настоящие и отказался обменивать свои деньги. Нападавшие отобрали у пенсионера все сбережения и ушли из дома. Когда пенсионер пытался догнать их, пригрозили ему физическим насилием.

В настоящее время на Сумщине задержали одного злоумышленника. Это ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина, которому сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. По ходатайству прокуратуры решением суда от 3 октября 2019 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Относительно других трех злоумышленников решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Также устанавливается точное количество пострадавших, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество Разбой

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