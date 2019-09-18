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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня.

В пятницу, 4 октября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область дожди и порывистый северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура снизится ночью до +8 .. + 13 °С, днем +12 .. + 17 °С.

На выходных 5-6 октября: временами дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, снижение температуры ночью до +3 .. + 8 °С, днем +7 .. + 12 °С.

Общество Прогноз погоды

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30.09.2019 14:32

Внимание! На Сумщину надвигается гроза и сильные порывы ветра!

По прогнозам синоптиков, ночью 1 октября по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, днем порывы западного ветра 15-20 м/с...

Бабье лето наступит на Сумщине в начале октября
29.09.2019 15:55

Бабье лето наступит на Сумщине в начале октября

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....

27.09.2019 15:24

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие...

21.09.2019 13:22

С понедельника в Сумах ожидаются заморозки

Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....

20.09.2019 15:00

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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