Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

В пятницу, 4 октября, холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область дожди и порывистый северо-западный ветер 7-12 м/с. Температура снизится ночью до +8 .. + 13 °С, днем +12 .. + 17 °С.
На выходных 5-6 октября: временами дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, снижение температуры ночью до +3 .. + 8 °С, днем +7 .. + 12 °С.
По прогнозам синоптиков, ночью 1 октября по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, днем порывы западного ветра 15-20 м/с...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие...
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение...