В Тростянце началась реконструкция стадиона Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет соответствовать современным стандартам.

Рядом обустроят беговые дорожки и тренировочные поля.

Напомним, что постановление о выделении средств из государственного бюджета на реконструкцию стадиона ранее приняло Правительство Украины. Речь идет о 11 млн гривен на первый этап реконструкции.

По вышеуказанную сумму средств и при софинансировании из бюджета громаді в сумме 2,2 млн грн будут осуществлены следующие работы: замена травяного газона главного поля и устройство системы автоматического полива; строительство травяного тренировочного поля размером 60х40 м с устройством системы автоматического полива; строительство легкоатлетических беговых дорожек с монтажом травмобезопасного покрытия и т.п.

В начале сентября был проведен тендер на выполнение работ. 29 сентября начались подготовительные земельные работы: грейдером снимается верхний слой покрытия поля.

В следующем сезоне футболисты и сторонники других видов спорта будут тренироваться на современном стадионе, о котором давно мечтали, сообщает Тростянецкий горсовет.