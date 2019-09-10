В Тростянце началась реконструкция стадиона

Рядом обустроят беговые дорожки и тренировочные поля.
Напомним, что постановление о выделении средств из государственного бюджета на реконструкцию стадиона ранее приняло Правительство Украины. Речь идет о 11 млн гривен на первый этап реконструкции.
По вышеуказанную сумму средств и при софинансировании из бюджета громаді в сумме 2,2 млн грн будут осуществлены следующие работы: замена травяного газона главного поля и устройство системы автоматического полива; строительство травяного тренировочного поля размером 60х40 м с устройством системы автоматического полива; строительство легкоатлетических беговых дорожек с монтажом травмобезопасного покрытия и т.п.
В начале сентября был проведен тендер на выполнение работ. 29 сентября начались подготовительные земельные работы: грейдером снимается верхний слой покрытия поля.
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