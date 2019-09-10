Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05238

В Тростянце началась реконструкция стадиона

Тростянецкий стадион им. В. П. Куца будет иметь качественное футбольное поле с автоматической системой полива, которое в полной мере будет соответствовать современным стандартам.

Рядом обустроят беговые дорожки и тренировочные поля.

Напомним, что постановление о выделении средств из государственного бюджета на реконструкцию стадиона ранее приняло Правительство Украины. Речь идет о 11 млн гривен на первый этап реконструкции.

По вышеуказанную сумму средств и при софинансировании из бюджета громаді в сумме 2,2 млн грн будут осуществлены следующие работы: замена травяного газона главного поля и устройство системы автоматического полива; строительство травяного тренировочного поля размером 60х40 м с устройством системы автоматического полива; строительство легкоатлетических беговых дорожек с монтажом травмобезопасного покрытия и т.п.

В начале сентября был проведен тендер на выполнение работ. 29 сентября начались подготовительные земельные работы: грейдером снимается верхний слой покрытия поля.

В следующем сезоне футболисты и сторонники других видов спорта будут тренироваться на современном стадионе, о котором давно мечтали, сообщает Тростянецкий горсовет.

Спорт Реконструкция стадиона Тростянец

По тематике

Благотворительную помощь Тростянцу на 20 тысяч евро прислал пра-пра-правнучка Леопольда Кенига
Вчера 13:08

Благотворительную помощь Тростянцу на 20 тысяч евро прислал пра-пра-правнучка Леопольда Кенига

Тростянецкой громаде удалось найти настоящих друзей в Германии- потомков Леопольда Егоровича Кенига - госпожу Сибилию Страк-Циммерман и ее семью, которые...

23.09.2019 08:33

Завтра Тростянец останется без газа на целый день

24 сентября с 7.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение потребителям в Тростянце....

19.09.2019 12:49

На Сумщине целый райцентр останется на день без газа

24 сентября с 7.00 до 18.00 будет прекращено газоснабжение потребителям в Тростянце....

ЧАО «Монделис Украина» попало в ТОП-200 крупнейших компаний по доходам
12.09.2019 12:34

ЧАО «Монделис Украина» попало в ТОП-200 крупнейших компаний по доходам

Тростянецкая шоколадно-бисквитная фабрика (ЧАО «Монделис Украина») попала в ТОП-200 крупнейших предприятий Украины, которые демонстрируют рост объемов производства и прибыли....

10.09.2019 11:30

В Тростянце задержали винолюба, который обокрал магазин

В Тростянце предстанет перед судом житель одного из сел района, который ночью проник в магазин и похитил оттуда несколько бутылок...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:50 17:00 19:00 21:50
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
«К звёздам» Джеймс Грэй (Китай, Бразилия, США, 2019)
Кино Дружба
12-20 - 65 грн. 20-20 - 70 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.