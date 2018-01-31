Сумчан приглашают на семейный мастер-класс по живописи

5 октября в 12:00 Сумская городская галерея приглашает на бесплатный семейный мастер-класс потокового рисования от Елены Криштоп.
Тема: «Мой внутренний ребенок».
В рамках мастер-класса родители и дети будут творить настоящее искусство вместе.
Если вы хотите посетить мастер-класс, подготовьте:
- полотно или альбомные листы бумаги;
- акварельные краски;
- кисточки.
Количество участников – ограничено.
Запись по телефону: (0542) 67-98-39.
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