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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47207

На Сумщине будут судить за убийство по пьяни

До 15 лет лишения свободы грозит 25-летнему мужчине, который лишил жизни своего знакомого и обчистил его карманы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего жителя г. Кролевец, который сначала лишил жизни своего знакомого, а затем обчистил его карманы.

Событие произошло 4 июля 2019 года в г. Кролевец. Во время совместного употребления алкогольных напитков между обвиняемым и его знакомым возникла словесная перепалка. В частности пострадавший хотел купить у обвиняемого некоторые предметы. Такое предложение разозлило парня, он схватил деревянную палку, которая стояла в доме у печки, и нанес ею около пяти ударов по голове приятеля. После чего забрал у него 150 грн, которые выпали из кармана при падении, и банковскую карточку, на которой был написан пин-код. В то время, когда 47-летний пострадавший умирал в доме, обвиняемый снимал с его карточки 4700 грн, которые потратил на собственные нужды.

«Действия молодого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 357 (похищение официальных документов, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы», - рассказал прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко.

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