В Сумскую больницу № 5 купили новый рентген-аппарат КНП «Сумская городская клиническая больница № 5» с сегодняшнего дня проводит рентгенологические исследования на современном аппарате.

Исследования проводятся с помощью системы рентгеновской диагностики Polistat М (производство Италия, 2019). Ее приобрели за средства городского бюджета через систему электронных государственных закупок ProZorro почти за 4 млн гривен. На закупке сэкономили около 300 тыс. грн, которые направили на капитальный ремонт рентген-кабинета.

Директор КНП «Сумская городская клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко рассказал, что новый рентген-аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, имеет небольшое время исследования и низкие дозы излучения, дает возможность получать изображения высокого качества. Последние хранятся в электронном виде в архиве сервера и передаются в два рабочих кабинета врачей.

Ежедневно здесь могут принимать до 40 человек.

Рентгенологические обследования бесплатные, только если пациент пожелает перенести полученное изображение на диск, придется оплатить носитель, пишет сайт мэрии.