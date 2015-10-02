В Сумскую больницу № 5 купили новый рентген-аппарат

Исследования проводятся с помощью системы рентгеновской диагностики Polistat М (производство Италия, 2019). Ее приобрели за средства городского бюджета через систему электронных государственных закупок ProZorro почти за 4 млн гривен. На закупке сэкономили около 300 тыс. грн, которые направили на капитальный ремонт рентген-кабинета.
Директор КНП «Сумская городская клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко рассказал, что новый рентген-аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, имеет небольшое время исследования и низкие дозы излучения, дает возможность получать изображения высокого качества. Последние хранятся в электронном виде в архиве сервера и передаются в два рабочих кабинета врачей.
Ежедневно здесь могут принимать до 40 человек.
Рентгенологические обследования бесплатные, только если пациент пожелает перенести полученное изображение на диск, придется оплатить носитель, пишет сайт мэрии.
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