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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13229

В Сумскую больницу № 5 купили новый рентген-аппарат

КНП «Сумская городская клиническая больница № 5» с сегодняшнего дня проводит рентгенологические исследования на современном аппарате.

Исследования проводятся с помощью системы рентгеновской диагностики Polistat М (производство Италия, 2019). Ее приобрели за средства городского бюджета через систему электронных государственных закупок ProZorro почти за 4 млн гривен. На закупке сэкономили около 300 тыс. грн, которые направили на капитальный ремонт рентген-кабинета.

Директор КНП «Сумская городская клиническая больница № 5» Вячеслав Петренко рассказал, что новый рентген-аппарат может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, имеет небольшое время исследования и низкие дозы излучения, дает возможность получать изображения высокого качества. Последние хранятся в электронном виде в архиве сервера и передаются в два рабочих кабинета врачей.

Ежедневно здесь могут принимать до 40 человек.

Рентгенологические обследования бесплатные, только если пациент пожелает перенести полученное изображение на диск, придется оплатить носитель, пишет сайт мэрии.

Общество Больница № 5 Рентген-аппарат

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