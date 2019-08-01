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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:38260

В Сумах откроется шахматный клуб

7 октября планируется открытие шахматного кружка в клубе «Интеллект» на пр. Шевченко, 15.

Планируются: индивидуальные занятия с детьми (от 7 лет) и взрослыми, групповые занятия с детьми (группа до 8 человек), турниры с обсчетом национального рейтинга.

Бесплатные группы (при поддержке СумГУ), количество мест ограничено:

1. Дети начального уровня (понедельник, 14:45 – 15:30).

2. 7-9 лет, группы по 2 раза в неделю (вторник и четверг 14:30 – 15:30)

3. 10-12 лет, группы по 2 раза в неделю (вторник и четверг 16:00 – 17:00)

4. Старшие школьники 8+ класс (среда, 17:00 – 18:00).

5. Продвинутый уровень (1 разряд), группы по 2 раза в неделю (понедельник и пятница 16:00 - 17:20).

Ведется набор детей и взрослых и на другое время. Связь: mssg.me/karnash.

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
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14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
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21:15 — 55рн.
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CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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