В Сумах откроется шахматный клуб 7 октября планируется открытие шахматного кружка в клубе «Интеллект» на пр. Шевченко, 15.

Планируются: индивидуальные занятия с детьми (от 7 лет) и взрослыми, групповые занятия с детьми (группа до 8 человек), турниры с обсчетом национального рейтинга.

Бесплатные группы (при поддержке СумГУ), количество мест ограничено:

1. Дети начального уровня (понедельник, 14:45 – 15:30).

2. 7-9 лет, группы по 2 раза в неделю (вторник и четверг 14:30 – 15:30)

3. 10-12 лет, группы по 2 раза в неделю (вторник и четверг 16:00 – 17:00)

4. Старшие школьники 8+ класс (среда, 17:00 – 18:00).

5. Продвинутый уровень (1 разряд), группы по 2 раза в неделю (понедельник и пятница 16:00 - 17:20).

Ведется набор детей и взрослых и на другое время. Связь: mssg.me/karnash.