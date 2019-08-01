В Сумах откроется шахматный клуб

Планируются: индивидуальные занятия с детьми (от 7 лет) и взрослыми, групповые занятия с детьми (группа до 8 человек), турниры с обсчетом национального рейтинга.
Бесплатные группы (при поддержке СумГУ), количество мест ограничено:
1. Дети начального уровня (понедельник, 14:45 – 15:30).
2. 7-9 лет, группы по 2 раза в неделю (вторник и четверг 14:30 – 15:30)
3. 10-12 лет, группы по 2 раза в неделю (вторник и четверг 16:00 – 17:00)
4. Старшие школьники 8+ класс (среда, 17:00 – 18:00).
5. Продвинутый уровень (1 разряд), группы по 2 раза в неделю (понедельник и пятница 16:00 - 17:20).
Ведется набор детей и взрослых и на другое время. Связь: mssg.me/karnash.
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