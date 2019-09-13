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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48194

На Сумщине полицейские отказались от взяток

За предложение неправомерной выгоды полицейским двое жителей области понесут уголовную ответственность.

За сегодня работниками полиции зарегистрировано два таких факта. Водители, пытаясь избежать ответственности за выявленные нарушения, предлагали полицейским деньги. Теперь правонарушители будут нести ответственность не только административную, но и уголовную.

В селе Нижняя Сыроватка правоохранители остановили автомобиль «Дэу Ланос» под управлением 41-летнего водителя. Проверяя документы, работники полиции обнаружили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При составлении административного протокола, мужчина, желая избежать ответственности за совершенное правонарушение, предложил полицейским 2000 гривен. Полицейские от предложения отказались и отметили, что его действия являются неправомерными. Но тот не остановился и предложил уже 5000 гривен.

А вот в Сумах водитель легковушки, разъезжал по городу без соответствующих документов на авто, предложил полицейским, которые его остановили для проверки, неправомерную выгоду в сумме 300 гривен.

В обоих случаях за такие «предложения» полицейские открыли еще и уголовные производства на правонарушителей по ч.1 ст.369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Взятка полицейскому

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