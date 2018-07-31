У Сумах Демократична сокира мітингувала перед концертом Вінника

Мітингарі висунули кілька умов співаку, зокрема публічно визнати, що Крим - це Україна та що Росія це агресор, пише sumy.today.
Нагадаємо, Олег Винник долучився до російських зірок у кліпі «Всєм Мір». Зауважимо, у відео, окрім українського виконавця, взяли участь і російські зірки, прихильники президента РФ Путіна. Так, до проєкту долучилися: Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Сосо Павліашвілі, Нонна Гришаєва, Валерія, Ігор Крутой, Дмитро Маліков та інші російські зірки, а також французька співачка Мірей Матьє.
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