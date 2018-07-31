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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах Демократична сокира мітингувала перед концертом Вінника

Сьогодні, 3 жовтня, сумський осередок «Демократичної сокири» проводив акцію перед концертом Олега Винника у манежі СумДУ.

Мітингарі висунули кілька умов співаку, зокрема публічно визнати, що Крим - це Україна та що Росія це агресор, пише sumy.today.

Нагадаємо, Олег Винник долучився до російських зірок у кліпі «Всєм Мір». Зауважимо, у відео, окрім українського виконавця, взяли участь і російські зірки, прихильники президента РФ Путіна. Так, до проєкту долучилися: Валерій Сюткін, Олексій Кортнєв, Сосо Павліашвілі, Нонна Гришаєва, Валерія, Ігор Крутой, Дмитро Маліков та інші російські зірки, а також французька співачка Мірей Матьє.

Политика Демократична сокира Олег Винник

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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