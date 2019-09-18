В Сумах горела 9-этажка

3 октября в 16:06 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в 9-этажном жилом доме на площади Горького в г. Сумы. На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
Уже через 7 минут спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент жители дома самостоятельно выбежали на улицу. Поскольку, лестничная клетка была полностью охвачена дымом, пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, пожарные установили, что эпицентр горения находится в подвале. Пылал мусор на площади до 2 кв. м, а также пластиковые трубы, существовала угроза дальнейшего распространения огня. Спасателям понадобилось 4 минуты чтобы локализовать пожар в 16:17, полностью ликвидировать - в 16:35.
Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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