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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50249

В Сумах горела 9-этажка

Спасатели оперативно ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме.

3 октября в 16:06 к спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в 9-этажном жилом доме на площади Горького в г. Сумы. На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 7 минут спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент жители дома самостоятельно выбежали на улицу. Поскольку, лестничная клетка была полностью охвачена дымом, пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, пожарные установили, что эпицентр горения находится в подвале. Пылал мусор на площади до 2 кв. м, а также пластиковые трубы, существовала угроза дальнейшего распространения огня. Спасателям понадобилось 4 минуты чтобы локализовать пожар в 16:17, полностью ликвидировать - в 16:35.

Всего на месте происшествия работало 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

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