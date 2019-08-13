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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:091189

Новый мост в Климентово снова закрыли

Первую очередь нового моста в Климентово на Сумщине после открытия 1 октября снова закрыли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Михаил Курочкин.

«Приоткрыли и закрыли. Только что проехал этот мост. Пропускают только по старому... Пробка минут на 15. По новому ходят довольные рабочие)», - написал он.

Как сообщили в ООО "Сумымостобуд", которое занималось ремонтом моста, работы закончили, но еще неделя нужна чтобы бетон набрал полную прочность. 10 октября движение будет запущено.

Общество Климентово Ремонт моста

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