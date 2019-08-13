Новый мост в Климентово снова закрыли

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Михаил Курочкин.
«Приоткрыли и закрыли. Только что проехал этот мост. Пропускают только по старому... Пробка минут на 15. По новому ходят довольные рабочие)», - написал он.
Как сообщили в ООО "Сумымостобуд", которое занималось ремонтом моста, работы закончили, но еще неделя нужна чтобы бетон набрал полную прочность. 10 октября движение будет запущено.
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