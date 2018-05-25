Сумську молодь запрошують на навчання за програмою «Державотворець» 12-19 листопада у Сумах буде проводитися програма особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець».

Метою програми є ознайомлення молоді з публічною адміністрацією та процесом державотворення, діяльністю ЗМІ, бізнесу та громадського сектору, її залучення до розроблення, ухвалення управлінських рішень і контролю за їх виконанням.

Учасників програми чекають виступи представників органів влади, громадських організацій, бізнесу та ЗМІ; ораторське мистецтво, сесії з лідерства, інтерактиви щодо протидії корупції, спілкування з топ-керівниками та навчальні візити.

Для того, щоб пройти відбір та стати учасником програми необхідно бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, на момент подання заявки бути віком від 18 до 25 років, мати зацікавлення в подальшому розвитку в сфері державотворення, бізнесу, громадської діяльності. Також пріоритетом при відборі послугує наявність досвіду громадської діяльності.

Бажаючим стати учасником програми «Державотворець» потрібно заповнити анкету:https://forms.gle/NXNWKn13JcQriMSZ7

Реєстрація учасників відкрита до 27 жовтня. Участь у програмі безкоштовна.

За додатковою інформацією можна звертатись за телефоном +38 066-089-27-79, Даяна.

Навчання стартує в суботу, 12 листопада, о 8:00. Місце проведення Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2.

Програма відбувається за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Української академії лідерства, проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI).