На Сумщине поезд насмерть переехал человека 3 октября в 00:30 на железнодорожной станции Кролевец поезд международного сообщения совершил наезд на мужчину, который сидел на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы машиниста.

От полученных травм 51-летний мужчина умер на месте события. Труп направлен в морг. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Все обстоятельства события устанавливаются, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.