Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20332

На Сумщине поезд насмерть переехал человека

3 октября в 00:30 на железнодорожной станции Кролевец поезд международного сообщения совершил наезд на мужчину, который сидел на железнодорожных путях и не реагировал на звуковые сигналы машиниста.

От полученных травм 51-летний мужчина умер на месте события. Труп направлен в морг.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Все обстоятельства события устанавливаются, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

Право Кролевец Несчастный случай Попал под поезд Самоубийство

По тематике

Что будет с найденным в Кролевце склепом?
26.09.2019 09:33

Что будет с найденным в Кролевце склепом?

После находки в Кролевце старинного склепа с металлическим гробом не утихают обсуждения данной темы....

На Сумщине вторая за три дня смерть под краном
25.09.2019 17:03

На Сумщине вторая за три дня смерть под краном

Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели мужчины под стрелой автокрана....

25.09.2019 13:21

На Сумщине оставленная включенной газовая плита едва не привела к беде

24 сентября в 8:14 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

25.09.2019 10:02

Ночью в Сумах тепловоз наехал на пьяного

24 сентября в 00:34 тепловоз, двигаясь по маршруту Харьков-Киев, на 53-м км наехал на мужчину, который лежал рядом с правым...

25.09.2019 09:06

В Сумах ребенок проглотил батарейку

Полиция Сумщины призывает граждан осознавать собственную ответственность за безопасность малолетних детей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.