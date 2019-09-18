На Сумщине поезд насмерть переехал человека

От полученных травм 51-летний мужчина умер на месте события. Труп направлен в морг.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Все обстоятельства события устанавливаются, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
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