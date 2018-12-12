Сумской ТЮЗ гастролировал в Харькове Гастроли Сумского областного театра для детей и юношества с большим успехом прошли в Харькове.

На базе Харьковского национального академического театра оперы и балета коллектив Сумского ТЮЗа представил харьковчанам два спектакля: яркую музыкальную сказку для детей «Приключения Дюймовочки» и комедию для взрослого зрителя «Ужин по-французски».

Талантливая игра актеров: заслуженной артистки Украины Людмилы Ракуты, Веры Ишан, Любви Голубцовой, Натальи Шульженко, Алисы Храповой, Натальи Петраковой, Ангелины Адлер, Янины Кабы, Михаила Антипина, Виктора Балановского, Алексея Тищенко, Андрея Науменко, Станислава Сахно, Андрея Храпова, замечательные декорации от заслуженного художника Украины Эдуарда Леднева и Дмитрия Кобузана, яркие, интересные костюмы от Ольги Ледневой, авторская музыка от заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Прихожая, взвешенная добротная режиссура от заслуженного режиссера Украины Валерия Никитенко, - все это поразило харьковчан, о чем свидетельствовали овации, искренний смех и откровенные отзывы зрителей, которые не только благодарили коллектива театра по замечательные спектакли, но и приглашали сумчан посетить Харьков с новыми спектаклями еще раз, сообщает управление культуры Сумской ОГА.