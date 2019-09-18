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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44357

В Сумах полиция задержала похитителей канализационного люка

Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в полицию.

Информация о краже из линии «102» мгновенно была передана всем нарядам полиции, находившиеся неподалеку от улицы Белопольское шоссе. Уже через несколько минут экипаж автомобиля управления полиции охраны заметил двух мужчин, которые несли тяжелую металлическую крышку люка. Правоохранители остановили граждан, подозреваемых в краже, и доставили их в Сумской отдел полиции.

Злоумышленниками, которые в дальнейшем планировали сдать люк в пункт приема металлолома, оказались 27-летний и 35-летний жители Сум. Оба ранее судимы.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки статьи 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция проводит проверку задержанных на причастность к другим подобным преступлениям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Люк

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