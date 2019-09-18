Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 15-го тура

Высшая лига
4 октября
15:30 Ахтырка
ФК «Тростянец» - ФК «Тростянец-2»
5 октября
14:00 Дружба
ФК «Дружба» Дружба - ФК «Гранум» Снежки
15:00 Сумы, ФЦ «Барса»
ФК «LS Group» В. Сыроватка - ФК «Кролевец»
15:00 Глухов, «Дружба»
ФК ООО «Велетень» Глухов - ФК «Ромны»
Первая лига
13:00 Токари
«Украина-Аграрная» Токари - «Ярославна» Путивль
15:00 Конотоп, «Локомотив»
«Кристалл» Конотопский район - «Авангард» Белополье
Перенесенный матч 13-го тура
16:00 Севериновка
«Колос» Севериновка - «Явор» Краснополье
Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....
Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу сыграет с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней....
5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....
26 октября в Верхней Сыроватке состоится Сумской областной фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019»....
ПФК «Сумы» будет играть в сезоне 2020/2021....