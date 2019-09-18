Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09197

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 15-го тура

4-5 октября пройдут игры 15-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

4 октября

15:30 Ахтырка

ФК «Тростянец» - ФК «Тростянец-2»

5 октября

14:00 Дружба

ФК «Дружба» Дружба - ФК «Гранум» Снежки

15:00 Сумы, ФЦ «Барса»

ФК «LS Group» В. Сыроватка - ФК «Кролевец»

15:00 Глухов, «Дружба»

ФК ООО «Велетень» Глухов - ФК «Ромны»

Первая лига

13:00 Токари

«Украина-Аграрная» Токари - «Ярославна» Путивль

15:00 Конотоп, «Локомотив»

«Кристалл» Конотопский район - «Авангард» Белополье

Перенесенный матч 13-го тура

16:00 Севериновка

«Колос» Севериновка - «Явор» Краснополье

Спорт Анонс Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

По тематике

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку
Сегодня 08:06

Сумчанам розкажуть, як покращити роботу мозку

Лекція «Харчування й інтелект. Як покращити роботу мозку?» пройде в книгарні «Є» 8 жовтня....

«Альянс» получил соперника в кубке Украины
Вчера 13:12

«Альянс» получил соперника в кубке Украины

Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболу сыграет с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней....

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту
Вчера 09:39

Сумчан приглашают на кубок области по конному спорту

5-6 октября в Сумах пройдет кубок области по конному спорту....

Под Сумами пройдет фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019»
02.10.2019 17:55

Под Сумами пройдет фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019»

26 октября в Верхней Сыроватке состоится Сумской областной фестиваль футбола и музыки «FOOTBALL FEST 2019»....

ПФК «Сумы» возрождается?
01.10.2019 13:11

ПФК «Сумы» возрождается?

ПФК «Сумы» будет играть в сезоне 2020/2021....

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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