Сумской чиновник травмировался в школе (обновлено) Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов в больнице.

Об этом сегодня, 4 октября, на сессии .Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, чиновник сломал ногу позавчера, поэтому и не пришел на сессию, так как находится в больнице.

Информация о переломе не подтвердилась, пишет Ваш шанс. На самом деле Виталий Шилов повредил ногу, обследуя здание 4-й школы. Он обратился в больницу, и врачи диагностировали у него ушиб и сильное растяжение. Обошлось без перелома.