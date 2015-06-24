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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:171342

Сумской чиновник травмировался в школе (обновлено)

Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов в больнице.

Об этом сегодня, 4 октября, на сессии .Сумского горсовета сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, чиновник сломал ногу позавчера, поэтому и не пришел на сессию, так как находится в больнице.

Информация о переломе не подтвердилась, пишет Ваш шанс. На самом деле Виталий Шилов повредил ногу, обследуя здание 4-й школы. Он обратился в больницу, и врачи диагностировали у него ушиб и сильное растяжение. Обошлось без перелома.

Общество Виталий Шилов Перелом ноги

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