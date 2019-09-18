Сумские копы остановили любителя ночных клубов пьяным за рулем Ночью во время патрулирования города, к инспекторам обратились неравнодушные граждане и сообщили, что возле одного из ночных заведений заметили нетрезвого мужчину, который сел за руль и поехал.

Получив информацию о машине, патрульные через считанные минуты остановили ее на проспекте Шевченко. За рулем легковушки Chery Tiggo стражи порядка обнаружили 32-летнего сумчанина, который действительно имел признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте в присутствии свидетелей. Результат оказался положительным - 1,42 промилле.

Патрульные составили на водителя административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления. Материалы направлены в суд.

Гражданину грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством на 1 год.