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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские копы остановили любителя ночных клубов пьяным за рулем

Ночью во время патрулирования города, к инспекторам обратились неравнодушные граждане и сообщили, что возле одного из ночных заведений заметили нетрезвого мужчину, который сел за руль и поехал.

Получив информацию о машине, патрульные через считанные минуты остановили ее на проспекте Шевченко. За рулем легковушки Chery Tiggo стражи порядка обнаружили 32-летнего сумчанина, который действительно имел признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте в присутствии свидетелей. Результат оказался положительным - 1,42 промилле.

Патрульные составили на водителя административный материал по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления. Материалы направлены в суд.

Гражданину грозит штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством на 1 год.

Право Пьяный за рулем

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