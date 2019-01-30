Сумские депутаты призвали президента Украины не капитулировать

Депутаты подготовили два проекта – от ВО «Свобода» и депутатов Владимира Чепика и Дмитрия Лантушенко. После переговоров был принят единый проект, за который проголосовали 23 депутата.
Депутаты считают неприемлемым попытку реализации так называемой «формулы Штайнмайера». По их мнению, намерения по реализации формулы является нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне.
Поэтому от имени территориальной громады города Сумы, они призывами все патриотические силы, представленные в Верховной Раде Украины, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», известный также как Закон об особом статусе Донбасса.
К Президенту Украины депутаты выдвигают ряд требований и предлагают руководству государства и ведущим политическим силам организовать Национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на Востоке Украины и судьбы временно оккупированных территорий.
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