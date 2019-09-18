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Сегодня 12:51245

Сумской футзалист признан лучшим игроком сентября в Экстра-лиге

Сумчанин Николай Белоцерковец - лучший игрок сентября в Экстра-лиге.

Исполнительной дирекцией АФУ был определен лучший игрок месяца в Экстра-лиге чемпионата Украины по футзалу. Им стал представитель херсонского «Продексима» Николай Белоцерковец.

В течение сентября воспитанник сумского футзала помог своей команде победить киевский «ХИТ» в выездном поединке и оформить уверенную победу над «Эпицентром К-Авангард» на своем паркете.

В этих встречах Николай отличился четырьмя мячами, что помогло ему стать лучшим бомбардиром чемпионата по итогам сентябрьских матчей Экстра-лиги, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Спорт Николай Белоцерковец Футзал

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